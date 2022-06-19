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Kadıköy'de makas atan otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul Kadıköy'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü aynı güzergahta ilerleyen başka bir araca çarptı. Kaza sonrası 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kadıköy'de makas atan otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

Kadıköy D-100 karayolu Pendik istikameti Kozyatağı Metro mevkiinde meydana gelen kazada Kadircan Ç. kontrolündeki araç, makas attığı sırada kontrolünü kaybederek aynı güzergahta ilerleyen Mustafa Kemal Şahin kontrolündeki araca çarptı. Kaza sonrası durakta bekleyen iki kişide çarpmanın etkisi ile yaralandı.

Kadıköy'de makas atan otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

İddiaya göre, D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan Kadircan Ç. Kontrolündeki 34 AR 2953 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü D-100 karayolunda makas attığı sırada kontrolünü kaybederek, Mustafa Kemal Şahin kontrolündeki 34 FJD 454 plakalı Citroen marka otomobile çarparak kazaya sebep oldu.

Kadıköy'de makas atan otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

DURAKTA BEKLEYEN İKİ KARDEŞ DE YARALANDI

Makas atan sürücü Kadircan Ç’nin, M. Şahin kontrolündeki otomobile çarpmasıyla, Şahin’in kontrolündeki otomobil, Kozyatağı Metro Durağına daldı. Durakta o sırada otobüs bekleyen 2 kardeş çarpmanın etkisiyle yaralandı. Durağa çarpan Mustafa Kemal Şahin ağır yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyol üzerinde trafik kontrolünü sağlarken, yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar vatandaşlar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Kadıköy'de makas atan otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

O sırada orada olduğunu belirten vatandaş İbrahim Çamoğlu “Durakta iki kardeş bekliyordu. Bir araba makas atarak durağa daldı, 2 kardeşi ezdi. Durakta iki kardeşi oturuyordu. Otomobil makas atıyormuş, takla atarak durağa daldı. 2 kardeş yaralandı.”  şeklinde konuştu. (İHA)

 

 

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