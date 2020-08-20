Kadıköy'de maskesiz kadının gözaltı görüntüsü üzerine polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan olayda, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılırken, maskesini doğru takmayan kadın uyarıldı. Uyarılan kadın ile polisler arasındaki gerginlik büyüdü. Polis memurları kadını gözaltına almak istedi. Gözaltına alınmamak için tekme ile karşılık veren genç kadın arbede sırasında polisler tarafından yere düşürüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

VALİLİK AÇIKLADI: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

''SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR''

Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki geldi. Twitter'da hızla yayılan görüntüler hakkında kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı vatandaşlar polisleri haklı bulurken bazıları ise olayın polis şiddeti olduğunu söyleyerek kadını haklı buldu.