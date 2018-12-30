Kadıköy'de mobilya mağazasında yangın

KADIKÖY'de mobilya mağazasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi üzerinde bulunan mobilya satan bir mağazada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanlar, çevrede korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, mağaza sahibi yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Yarım saat önce dükkanı kapattı çocuklar. İş yeri benim. Çocuklar geldi. Abi dükkan yanıyor dediler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dükkan boştu" dedi.

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DHA