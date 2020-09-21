Kadıköy'de özel halk otobüs şoföründen kadın yolcuya saldırı!

Kadıköy'de özel halk şoförü bir sürücü ile bir kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kadının cep telefonuna kaydedilirken olayın sosyal medyaya yayılmasının ardından İBB'den konuya ilişkin sürücünün lisansının askıya alındığına dair açıklama geldi.