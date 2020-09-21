Kadıköy'de özel halk otobüs şoföründen kadın yolcuya saldırı!
Kadıköy'de özel halk şoförü bir sürücü ile bir kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kadının cep telefonuna kaydedilirken olayın sosyal medyaya yayılmasının ardından İBB'den konuya ilişkin sürücünün lisansının askıya alındığına dair açıklama geldi.
İstanbul Kadıköy'de bir durakta yaşanan olayda bir kadın yolcu ile özel halk şoförünün tartışması büyüyünce şoför kadının bisikletini alarak otobüsten dışarı zorla çıkarmak istedi. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından sürücünün lisansı askıya alındığının haberini verdi.
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