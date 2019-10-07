Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edilen Kadıköy'deki 5 katlı bir apartman tahliye edildi. Boşaltılan apartman havadan görüntülendi.

Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında riskli olduğu tespit edildi. Bina, polis ve zabıta ekiplerince tahliye edildi. Apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte tahliye edilirken, zemin katta bulunan 4 dükkan sahibi de en kısa sürede dükkanlarının tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA