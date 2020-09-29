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  3. Kadıköy'de şiddetli dolu yağışı kuşları öldürdü

Kadıköy'de şiddetli dolu yağışı kuşları öldürdü

Kadıköy'de etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu yağışı kuşların ölümüne neden olurken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kadıköy'de şiddetli dolu yağışı kuşları öldürdü

Kadıköy'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle Boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü. Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı. Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü.

Berna Akkaya
Editör


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