Kadıköy'de temiz hırsız, ellerine dezenfektan sıkıp sadaka kutusunu çaldı!
Kadıköy'de bir pastanede 2 şüphelinin yaptığı hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Hırsızlardan erkek olanı pastane çalışanını tezgahtan uzaklaştırmasının ardından kadın hırsız ise ellerine dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çantasına attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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18 Aralık 2020 Cuma 10:50
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