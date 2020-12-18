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  3. Kadıköy'de temiz hırsız, ellerine dezenfektan sıkıp sadaka kutusunu çaldı!

Kadıköy'de temiz hırsız, ellerine dezenfektan sıkıp sadaka kutusunu çaldı!

Kadıköy'de bir pastanede 2 şüphelinin yaptığı hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Hırsızlardan erkek olanı pastane çalışanını tezgahtan uzaklaştırmasının ardından kadın hırsız ise ellerine dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çantasına attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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18 Aralık 2020 Cuma 10:50
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