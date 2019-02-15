Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Kadıköy'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor
Kadıköy'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.