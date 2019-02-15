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  3. Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor
 


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