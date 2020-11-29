Kadıköy’de yasağa rağmen açık olan eğlence mekanında 100'ü aşkın kişiye ceza yağdı

Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı hiçe sayıldı. İstanbul Kadıköy'de yasağın olduğu 01.00 sıralarında 100'ü aşkın kişi eğlence mekanında sosyal mesafe kuralı olmadan saatlerce dans etti. Denetimlere çıkan polis ekipleri eğlence mekanına operasyon düzenledi.

YASAKLARI ÇİĞNEYİP EĞLENDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde korona virüs kısıtlamalarına uymayan eğlence merkezlerine baskın düzenledi. Polis ekipleri gece 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi bulunan bir eğlence mekanına düzenlediği baskında eğlence merkezinde bulunan 103 kişiye cezai işlem uyguladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 250 liradan olmak üzere toplamda 324 bin 450 lira idari para cezası uygulayan ekipler mekanda bulunan bir kişiyi de silahlar kanununa muhalefetten gözaltına alarak polis merkezine götürdü.