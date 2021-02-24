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  3. Kadıköy’de yasağı hiçe saydılar! Kaza yapına yakayı ele verdiler

Kadıköy’de yasağı hiçe saydılar! Kaza yapına yakayı ele verdiler

Kadıköy Bostancı'da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler içerisinde kısıtlamayı gözardı ederek trafiğe çıktılar. Bu sırada araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı.

Kadıköy’de yasağı hiçe saydılar! Kaza yapına yakayı ele verdiler

Kaza saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen Şahin Kurtgözü idaresindeki 34 BNG 506 plakalı araç ile Yaren Büyükyılmaz cadde üzerinde bulunan betona çarparak araç ile takla attı. Aracın yan yatması sonucu araçta bulunan Şahin Kurtgözü ve Yaren Büyükyılmaz yaralandı.

Kaza mahaline ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinden çıkarılan Yaren Büyükyılmaz tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’de yasağı hiçe saydılar! Kaza yapına yakayı ele verdiler

O esnada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenen bir kişi "bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye'nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın" şeklinde konuşarak tepki gösterdi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı içinde cezai işlem uyguladı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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