Kadıköy'den ilk gol geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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24' Denizlispor beraberlik golüne yaklaştı! Aissati'nin ceza alanı içindeki vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkararak golü engelledi.

Ev Sahibi Golü 22' Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti! Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafayı vuran Ozan Tufan topu ağlarla buluşturdu.Gol - Ozan Tufan

Pozisyon 21' Bu kez Fenerbahçe gole yaklaştı! Mehmet Ekici serbest vuruşu kullandı. Ozan Tufan'ın kafasını sıyıran topu kaleci Adam Stachowiak köşeden kornere tokatladı.

Pozisyon 14' Denizlispor bir kez daha tehlike yarattı! Sağ kanattan gelen ortaya ceza alanı içindeki Barrow vurdu! Kaleci Altay topu ayaklarıyla çıkardı.

Pozisyon 11' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Önce Kruse sonrasında Isla ceza alanı içine ortasını yaptı. İki pozisyonda da Denizlispor savunması topu karşıladı.

Pozisyon 3' Denizlispor gole yaklaştı! Zeki'nin ortasında Oğuz kafayı vurdu meşin yuvarlak kale direğine yakın mesafeden auta çıktı.

Maç Başladı 1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de mücadele başladı.

FENERBAHÇE YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS HD1