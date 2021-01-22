Kadıköy'den skandal görüntüler! Trans birey anadan doğma sokaklarda dolaştı!

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf görenleri şok etti. Bir Twitter kullanıcısının kendi kişisel hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede trend topic oldu.

Buz gibi havada Kadıköy sokaklarında anadan doğma soyunarak dolaşan vatandaş etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden eylemine devam etti.

Fotoğrafa sosyal medyada gelen tepkiler ise görüntü kadar ilginçti;