Kadın 48.bölüm fragmanı|Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı|Son bölüm izle

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekranların izlenme rekorları kıran ve her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kadın dizisinde bu hafta neler olacak? FOX TV ekranlarında başlayan ve Salı günleri izleyici ile buluşan Kadın dizisinin 48. bölüm fragmanı| Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı|Son bölüm izle

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK? KADIN 48. BÖLÜM FRAGMANI

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizden ulaşabileceksiniz..

KADIN 47.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisi 47.bölümü ile 29 Ocak Salı günü saat 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak.

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KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın son bölümde; Nezir’in adamlarının Bahar’ı kaçıracağını öğrenir öğrenmez soluğu Tarlabaşı’nda alan Sarp, Bahar ve çocukları mahalleden uzaklaştırır. Bu haberi Sarp’ın nasıl aldığını anlayamayan Suat ise, Şirin ve Münir’den şüphelenmektedir. Bu şüpheyle ikisiyle de arasına mesafe koyar. Uzun zamandır Bahar’ın ve çocukların hasretiyle onlara kavuşma planları kuran Sarp, her şeye rağmen onları kurtardığı ve tehlikeden uzaklaştırdığı için mutludur. Bahar ise herkesi o tehlikeli adamların olduğu yerde bıraktığı için mutsuzdur. Sarp’tan herkesin güvende olup olmadığını öğrenmesini isteyen Bahar onlar için endişelidir. Ama Sarp, Bahar’ın üzülmemesi için ondan birinin öldüğü gerçeği saklayacaktır. Bu ölüm haberi ise herkesi darmadağın edecektir.