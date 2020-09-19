Kadın A Milli Takımı, Grup Eleme maçında Slovenya’ya 3-1 mağlup oldu

Kadın A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

Slovenya'nın Kranj şehrindeki Stanko Mlakar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın golünü 16. dakikada Gülbin Hız atarken, Slovenya'nın gollerini 28. dakikada penaltıdan Mateja Zver, 41. dakikada Lara Presnikar ve 78. dakikada Spela Kolbl kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçlarda Hollanda Rusya'yı 1-0 yenerken, Kosova da Estonya'yı 2-0 mağlup etti.