Kadın astsubaylar Van'daki depremzedeleri yalnız bırakmadı

VAN (AA) - Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Başkale ilçesinde depremzedelere çeşitli yardım malzemeleri dağıttı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale'ye bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 15'i kadın astsubaylardan oluşan 50 kişilik ekip, öncelikle mahallelerde olumsuz hava şartlarından etkilenen depremzedelere çadır kurarak destek verdi.

Depremde evleri hasar görenlerin erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak gibi ihtiyaçlarını karşılayan kadın astsubaylar, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet yardımında bulundu.

Özpınar Mahallesinde yıkılan evin enkazında hayatını kaybeden Aydın Tosun'un ailesinin yerleştirildiği çadıra giden astsubaylar, yaralı kurtarılan anne ve 3 çocuğunu teselli etti, götürdükleri yardımları teslim etti.

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 18 yaşındaki Ayşe Tosun'la yakından ilgilenen astsubaylar, gözyaşlarını silerek teskin etmeye çalıştı.

Depremzedelerin sorun ve ve sıkıntıları tespit etmek için çalışmalarını sürdüren askerler, depremden etkilenen 18 mahalledeki vatandaşlara 2 bin 500 yardım kolisi ve 2 bin 500 çocuk yardım paketi de dağıtacak.

Kaynak: AA