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Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde

Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde

Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Danimarka olacak.

Kaynak: DHA




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