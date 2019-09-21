Kadın başkandan ahilik pilavı

Ahilik Haftası dolayısıyla Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte Ankara'nın tek kadın başkanı olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, vatandaşlara nohutlu pilav dağıttı.

Esnafın birliğini simgeleyen ahilik geleneğinin yaşatılması için Akyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik Ankara Kulübü Akyurt Şubesi seymenlerinin gösterisi ile başladı. Meydanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ayık, daha sonra AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte nohutlu pilav kazanlarının başına geçerek birlikte ikramda bulundular.

Etkinlikte çocuklarla ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Hilal Ayık, Osmanlı'dan miras kalan ahilik kültürünün yaşatılması adına her yıl daha aktif etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Ayık, Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nın önünde seymenlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA