Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı ne iş yapar, Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı Tanımı;

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Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı Maaşları

Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.66

Meslek Adı :

Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın bikini ve mayosunun kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak

b) Düz dikiş dikmek

c) Overlok dikişi yapmak

d) Giyside süsleme yapmak

e) Ütüleme yapmak

f) Kesim yapmak

g) Bikini Mayo kalıpları hazırlamak

h) Makinede zikzak dikişi yapmak

i) Ponteriz dikişi yapmak

j) Kadın bikini ve mayosu üretmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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