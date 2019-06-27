Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı

Gürcistan'da soygun amacıyla bir teknoloji mağazasına giren kişi, kadın çalışanı bıçakla rehin aldı. Polisi görünce kadını bırakıp teslim olan şüpheli, gözaltına alınırken, olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

​Olay, başkent Tiflis'teki bir teknoloji mağazasında meydana geldi. 32 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, mağazaya girerek, bir kadın çalışanı bıçakla rehin aldı. Soyguncu, mağazayı soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını koluyla boynundan kavrayarak tuttuğu ve elindeki bıçağı sallayarak diğer çalışanları tehdit ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, kadını bırakarak ellerini havaya kaldırdı ve teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin 7 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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DHA