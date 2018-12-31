Kadın çiftçiler kooparatifçilik konusunda bilgilendirildi

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü; bir grup kadın üreticinin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi amacıyla teknik gezi düzenledi.

Kadın çiftçilerle ilk olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Kurnaz, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü A. Hakan Mukyen, ilgili teknik personel ve üreticiler katıldı.

Toplantıda kooparatifçiliğin önemine değinen İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, kadın üreticilere her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Erkal, "Birlik ve beraberlik üreticinin pazarlama gücünü arttırır. Kadın çiftçilerle yapılan çalışmalardan çok iyi sonuçlar aldığımızı da vurgulamak istiyorum" dedi.

Ardından S.S. Menteşe İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Köy-Koop ziyaret edildi. Köy-Koop Birlik Başkanı aynı zamanda Genel Merkez Birlik Başkanı olan Eray Çiçek kadın üreticilere bilgi verdi. Sorularını cevaplandırdı. Kadın ağırlıklı olarak kuruluşu gerçekleşen ve çalışan S.S. Menteşe İlçesi TKK kuruluş aşamasında, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri konusunda Başkan Eray Çiçek ve Kooperatif Yetkilisi Ömriye Çiçek tarafından çiftçilere bilgi verildi. Kadın üreticiler ise yapmayı planladıkları çalışmalar ve kurmayı planladıkları kooperatif çalışmaları konusunda fikirlerini paylaştı.

Kadın üreticilerle kooperatifçilik konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. Ardından S.S. Menteşe İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Köy-Koop ziyaret edildi. Köy-Koop Birlik Başkanı aynı zamanda Genel Merkez Birlik Başkanı olan Eray Çiçek kadın üreticilere bilgi verdi. Sorularını cevaplandırdı. Kadın ağırlıklı olarak kuruluşu gerçekleşen ve çalışan S.S. Menteşe İlçesi TKK kuruluş aşamasında, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri konusunda Başkan Eray Çiçek ve Kooperatif Yetkilisi Ömriye Çiçek tarafından bilgi verildi.

Kadın üreticiler ise birlik beraberlik içinde çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA