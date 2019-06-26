TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verildi.

Proje kapsamında 30 kadın çiftçi Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü uzman personeli tarafından bilgilendirildi.

Kadınlara, salamura asma yaprağı üretimi, modern yöntemle pekmez üretimi, doğal üzüm sirkesi üretimi, üzüm posasının kurutulması ve çekirdek elde edilmesi, üzüm reçeli yapımı, hardaliye üretimi konuların hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.









Kaynak: AA