İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Meral Şen, kimliği henüz tespişt edilemeyen bir şahıs tarafından, bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Fail, olay yerinden otomobille kaçarken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA KANLI İNFAZ

Saat 23.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre Meral Şen, henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Kadın kanlar içinde yol ortasına serilirken şüpheli, beyaz bir otomobille olay yerini terk etti.

Sokakta kanlar içinde yığılmış kadını gören çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesiyle .ok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye ulaştı. Güvenlik görevlileri, çevrede gerekli önlemleri alırken sağlık ekibi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇMIŞ

Hastanede tedavi altına alınan Meral Şen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Şen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin kullandığı beyaz otomobil, bir süre sonra Nazarköy mevkiinde bulunurken otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı tahöin edilen faili arama çalışmaları geniş çaplı olarak sürdürülüyor.