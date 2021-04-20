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  3. Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

Sultangazi'de meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmış halde, yol kenarında bulundu. Derhal hastaneye kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

Sultangazi’de bir kadın boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Yol kenarına terk edilen ağır yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sultangazi Mahmutbey Caddesi Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Yıldız Gül isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak yol kenarındaki yeşil alana bırakıldı.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

KENDİ İMKANLARIYLA YOLA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise, kendi imkanlarıyla yol kenarına gelerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

POLİS EKİPLERİ DELİL TOPLADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerçekleştirilen cinayetle ilgili çalışma başlattı. Saldırının yapıldığı yerde güvenlik şeridi çeken polis, şüphelendiği noktaları didik didik aradı. Yeşil alanda ve yol kenarında incelemelerde bulunan ekipler, buldukları bazı delilleri incelemek üzere topladı.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

Kadın cinayetinin adresi bu kez Sultangazi! Yıldız Gül, boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılmış halde bulundu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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