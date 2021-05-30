Kadın cinayetleri bitmiyor! 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün erkek arkadaş kurbanı olduğu ortaya çıktı

Bir kadın cinayeti haberi de Sivas'tan geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz kadın ilişki yaşadığı Bahri M. tarafından vurulduktan sonra ıssız alana gömülmüş. Olay Bahri M.'nin intihara kalkışmasıyla ortaya çıktı. Zanlı hastanede suçunu itiraf etti.

HASTANE ÖNÜNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Ailesi, Fatma Öz’ün bulunması için bir televizyon programına çıktı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri M. de programa katıldı. Çelişkili bilgiler veren Bahri M., 25 Mayıs'ta İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. İlk müdahalesi yapılan Bahri M., Sivas'taki bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Bahri M. hastanede alınan son ifadesinde Fatma Öz'ü tabancayla öldürdüğünü ve ilçe yakınlarındaki Kavak köyü yakınlarında, taşlık bir alana gömdüğünü itiraf etti.

ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bahri M.'nin ifadesi doğrultusunda bu bölgede yaptığı aramada, Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Öz’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bahri M.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.