Kadın cinayetleri durmak bilmiyor! Boşanmak istediği eşini çocuklarının gözü önünde ezerek öldürdü!

Korkunç olay, Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanmak istediğini söyleyen İ.P., vicdansız kocasının dehşetiyle karşılaştı. Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla yürüyen kadına, hırsından gözü dönmüş koca İ.P., aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olaya şahit olan çevredekiler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.