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Kadın cinayetleri için yetkilileri göreve çağırıyordu, cinayete kurban gitti! 32 yaşındaki kadının son paylaşımı duygulandırdı

Sultangazi'de ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vurularak öldürülen kadının sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. 32 yaşındaki kadın, başka bir kadın cinayeti haberinde yetkililere seslenerek "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu paylaşmış.

Kadın cinayetleri için yetkilileri göreve çağırıyordu, cinayete kurban gitti! 32 yaşındaki kadının son paylaşımı duygulandırdı

32 yaşındaki Ulviye Avağ, 10 yıl önce boşanmıştı. Bir süredir Mehmet Demir isimli bir kişi ile görüşen kadın ile sevgilisi, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan ormana gitti. Mehmet Demir'in evli olduğunu öğrenen ve ayrılmak istediğini söyleyen Ulviye Avağ ile Demir arasında tartışma çıktı. Cani adam, kadına 5 kez ateş ederek ormanlık alanda öldürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevre halkının silah seslerini duyarak emniyete haber vermesinin ardından olay yerine kısa süre içerisinde polis ekipleri ulaştı. Çevredekilerin belirttiği alanda incelemeler yapan ekipler bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ulviye Avağ, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kadın cinayetleri için yetkilileri göreve çağırıyordu, cinayete kurban gitti! 32 yaşındaki kadının son paylaşımı duygulandırdı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ulviye Avağ kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mehmet Demir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet Demir'i kısa sürede gözaltına aldı.  32 yaşındaki Ulviye Avağ, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Katil zanlısı Mehmet Demir ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kadın cinayetleri için yetkilileri göreve çağırıyordu, cinayete kurban gitti! 32 yaşındaki kadının son paylaşımı duygulandırdı

"KADIN CİNAYETLERİ ARAŞTIRILSIN"

Ulviye Avağ'dan geriye sosyal medyada yaptığı paylaşım kaldı. Avağ, 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" şeklinde bir yazı yazdığı görüldü.

Kadın cinayetleri için yetkilileri göreve çağırıyordu, cinayete kurban gitti! 32 yaşındaki kadının son paylaşımı duygulandırdı

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