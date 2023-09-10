Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi eşini ve baldızını öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. 06 LZZ 50 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Yüksel (43), yol kenarında yürüyen eşi Emine Yüksel (40) ve baldızı Çiğdem Demir (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında Hüseyin Yüksel araçtan inerek iki kadına da ruhsatsız tabancası ile ateş etti. Kadınları vuran Yüksel aynı silah ile intihar etti. 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Tarafların boşanma aşamasında oldukları ve Emine Yüksel'in müracaatı üzerine eşi aleyhinde 2020 yılında tehdit suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Emine Yüksel ifadesinde eşinden davacı ve şikayetçi olmadığı 6284 SKM kapsamında tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Emine Yüksel lehine verilen bir ay süreli tedbir kararının yaklaşık 15 gün sonra Emine Yüksel'in kendi isteği ile kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Ölen Emine Yüksel'in 3, baldız Çiğdem Demir'in ise 2 çocuğu bulunuyordu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)