Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği açıldı KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği (KADEV), törenle hizmete açıldı.Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde hizmet verecek derneğin kuruluşunda 25 üye bulunuyor. Derneğin açılışını Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkan...

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