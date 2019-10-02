Kadın dizisi 66. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kadın dizisinin 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hatice'nin ölüm haberi herkesi yıktı.

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın herkes tarafından merakla beklenen 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hatice'nin ölüm haberi herkesi yıktı. 8 Ekim'de izleyicilerle buluşacak olan dizi şimdiden çok beklenenler arasına girdi.