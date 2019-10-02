İstanbul27 °C

  1. WEB TV

  2. MAGAZİN

  3. Kadın dizisi 66. bölüm fragmanı yayınlandı

Kadın dizisi 66. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kadın dizisinin 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hatice'nin ölüm haberi herkesi yıktı.

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın herkes tarafından merakla beklenen 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hatice'nin ölüm haberi herkesi yıktı. 8 Ekim'de izleyicilerle buluşacak olan dizi şimdiden çok beklenenler arasına girdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:49

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Gigi Hadid podyuma çıkan kadını kovdu
Gigi Hadid podyuma çıkan kadını kovdu
Hazal Kaya ve Ali Atay düğününden ilk görüntüler
Hazal Kaya ve Ali Atay düğününden ilk görüntüler
Yıldız Tilbe Kelime Oyunu'na katıldı
Yıldız Tilbe Kelime Oyunu'na katıldı
Ahmet Kural - Sıla kavgasında davanın seyrini değiştirecek yeni görüntü
Ahmet Kural - Sıla kavgasında davanın seyrini değiştirecek yeni görüntü
Şeyma Subaşı'nın Çağatay isimli Dubaili bir erkekle videosu çıktı
Şeyma Subaşı'nın Çağatay isimli Dubaili bir erkekle videosu çıktı
Müslüm filmi fragmanı
Müslüm filmi fragmanı
Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu
Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu
Ufak Tefek Cinayetler Arzu'nun ölüm sahnesi
Ufak Tefek Cinayetler Arzu'nun ölüm sahnesi
Resul Dindar'ın hayranlarına hakaret ettiği video
Resul Dindar'ın hayranlarına hakaret ettiği video
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı yayınlandı