Kadın dizisi 69. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kadın dizisinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında kaza sonrası darmadağın olan Bahar ve çocukları artık yeni bir hayat beklemektedir.