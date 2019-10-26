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  3. Kadın dizisi 69. bölüm fragmanı yayınlandı

Kadın dizisi 69. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kadın dizisinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında kaza sonrası darmadağın olan Bahar ve çocukları artık yeni bir hayat beklemektedir.

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın herkes tarafından merakla beklenen 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Enver yangın çıkarıyor. İlk başta herkes Enver'in intihar etmek için bunu yaptığını düşünürken gerçek sonradan anlaşılıyor. Kazanın ve Hatice'nin ölümüyle büyük hüzün yaşayan Enver, Hatice'yle akşam yemeği yemek için mumları yaktığını söylüyor. Bu cümle herkese ağır geliyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:21

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