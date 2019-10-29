Kadın dizisi 70. bölüm fragmanı | Kadın yeni bölüm fragmanı

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandın mı? Kadın 70.bölüm fragmanı soruları filmin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni sezonun başlaması ile birlikte kaldığı yerden devam eden Kadın dizisinde ise neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI

Kadın dizisi 70.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü yayınlandıktan hemen sonra fragman sitemizde olacaktır.

HÜMEYRA KADROYA DAHİL OLDU

Kadın dizisinin yeni sezon kadrosuna deneyimli isim Hümeyra da dahil oldu.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak bir şey yapmıştır.

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı yeniden gündem konusu olmuştur.

KADIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır. Tek başına hayat mücadelesi veren Bahar'ın yanında kimsesi yoktur. Zorlu hayat şartları altında çalışan Bahar'ın çocuklarından başka kimsesi yoktur.

KADIN DİZİSİ OYUNCU KADROSU