Kadın dizisi 74. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kadın dizisinin 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Arif Bahar'ı karşısına alarak kendisinin başını belaya sokmaması için uyarıyor.