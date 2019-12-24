Kadın dizisi 78. bölüm fragmanı | Kadın yeni bölüm fragmanı

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandın mı? Kadın 78.bölüm fragmanı soruları filmin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni sezonun başlaması ile birlikte kaldığı yerden devam eden Kadın dizisinde ise neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

KADIN 78.BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde olacaktır.

KADIN 75. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem’in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.

HÜMEYRA KADROYA DAHİL OLDU

Kadın dizisinin yeni sezon kadrosuna deneyimli isim Hümeyra da dahil oldu.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır. Tek başına hayat mücadelesi veren Bahar'ın yanında kimsesi yoktur. Zorlu hayat şartları altında çalışan Bahar'ın çocuklarından başka kimsesi yoktur.

KADIN DİZİSİ OYUNCU KADROSU