Kadın dizi 46. yeni bölüm ile bugün FOX TV ekranlarında seyircileriyle buluştu. Kadın yeni bölümde Arif'in şaşkın bakışları arasında ‘kadın öldü' diye kaçan Nezir'in adamlarının kimden söz ettiğinin ortaya çıktı.

Nezir'in adamlarının kadın öldü dediği kadın dizi de Yeliz Ünsal karekterini canlandıran, Ayça Erturan olduğu ortaya çıktı.

Salı akşamları reyting zirvesini kimseye kaptırmayan Kadın dizisi 45. bölümüyle ekranlara geldi. Final sahnesiyle kafaları karıştıran dizide duyulan silah sesinin ardından herkes şu sorunun cevabını merak etti: Kim vuruldu? bu sorunun yanıtı belli oldu.

Yeliz neden diziden ayrıldı, neden öldü

Kadın dizi 46. yeni bölüm ekranlara geldi. Yeni bölümde Yeliz Ünsal rolünü canlandıran Ayça Erturan dizide öldü. Diziyi takip edenler bu durumu şaşkınlıkla karşılarken Yeliz rolünü canlandıran Ayça Erturan'ın neden diziden ayrıldığını merak ediyor.

Diziseti.com internet sitesinde yayınlanana bir makaleye göre; Bilindiği üzere 2019’un zarar yılı olacağı şimdiden belli oldu. Zira üç hafta dizilere ara verildi. Reklam gelirlerinin düşmesi ile diziler ekonomik olarak daralmaya gitmek zorunda kaldı. Tv8’de 2019’da zarar edeceğini ön görerek kendi içinde daralmaya girmiş ve onlarca kişiyi işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Mf Yapım ve Med Yapım dizinin ilerleyen bölümlerinde hikaye olarak senaryoya çok katkı sağlamayacağını düşündüğü Yeliz karakteri için Ayça Erturan’a para ödememek istemiş olabilir. Bu nedenle de Ayça Erturan ile yollar ayrılmış olabilir. Zira Ayça Erturan’ın kendi isteği ile çok iyi para kazandığı Kadın dizisinden ayrılmak isteyeceğini düşünmüyorum. Şuanda kimin öldüğünü de bilemediğimiz için neden ayrıldığını da kişilere soramıyoruz.

YELİZ NASIL ÖLDÜ?

Kadın son bölümde Bahar'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Sarp harekete geçti. Bahar'ı ve çocuklarını alarak evden çıkan Sarp'ın karşısına Nezir'in adamları çıktı. Sarp kapıda bekleyen adamın başına silah dayayarak Bahar ve çocuklarla birlikte apartmandan kaçmayı başardı. Ancak Bahar ve Sarp'ın ayrılmasının ardından evden silah sesi duyuldu. Adamlardan birinin 'Kadın öldü' demesi ise kafalar karışmıştı. Dizinin 46. bölümü yayınlanmasıyla bu kafalardaki soru işaretleri kalktı.

Yeliz Ünsal Dizideki karekteri:

Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu Türk oyuncu.

Ayça Erturan, ilk,orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı.

Ayça Erturan 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlendi.

KADIN DİZİ KONUSU NEDİR

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.