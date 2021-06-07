Kadın dizisinin unutulmaz ismi Özge Özpirinçci hamileliğini doğruladı! Namus bekçileri devreye girdi

Geçtiğimiz gün çıkan 9 haftalık hamile olduğu iddialarına 13 haftalık hamile olduğunu söyleyerek cevap veren 35 yaşındaki oyuncu Özge Özpirinçci, "Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında nikah masasına oturması beklenen çifte, bu açıklamanın ardından tebrik mesajları yağarken bazı kullanıcılar ise evlenmeden çocuk sahibi olmasını hoş bulmadı.

Takipçilerden gelen yorumlar şu şekilde:

"Hamile kalmadan evlenmemek de moda oldu."

"Evlenmeden neden hamile kalınır ki?"

"Allah iman, edep versin"

"Bu da modaya uymuş"

"Evlenmeden zina yapana ne denir?"

"Bunu normal gibi gösteremezsin"

Ünlü oyuncunun hamile kalmasına gelen kötü yorumların yanında herkesin kendi özel hayatı olduğunu ve nikahının olup olmadığının kimseyi ilgilendirmediği yorumlarında bulunan sosyal medya kullanıcılar da oldu.

ÇEKİMLERDE ALARM!

Öte yandan Özpirinçci'nin Salih Bademci ile "İlk ve Son" adlı filmin çekimlerine başlamıştı. Oyuncunun karnı büyümeden önce çekimlerin tamamlanması için çekimlere hız verildi.