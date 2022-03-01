Kadın Elbise Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kadın Elbise Dikimcisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kadın Elbise Dikimcisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kadın Elbise Dikimcisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kadın Elbise Dikimcisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kadın Elbise Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Elbise Dikimcisi Maaşları

Kadın Elbise Dikimcisi maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Kadın Elbise Dikimcisi maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Elbise Dikimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.23

Meslek Adı :

Kadın Elbise Dikimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın elbisesinin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Elbise Dikimcisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak,

b) Düz dikiş dikmek ,

c) Overlok dikişi yapmak,

d) Giyside süsleme yapmak,

e) Ütüleme yapmak,

f) Kesim yapmak,

g) Otomatta ilik açmak,

h) Temel kadın beden kalıpları hazırlamak,

i) Elbise kalıbı hazırlamak,

j) Elbise dikmek , vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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