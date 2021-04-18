Kadın esnaflar sokağı! Bu sokaktaki tüm esnaflar kadın

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve Hüma Hatun Sokağı olarak adlandırılan sokakta sadece kadınlar esnaflık yapıyor. Aşevinden tandıra, hayvansal gıda ürünlerinden kuru gıda ürünlerine tam 12 dükkanın bulunduğu sokakta kadınlar 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'da Hüma Hatun sokağında çalışan kadın esnafları ziyaret etti. Vali Salih Ayhan, Divriği'nin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak özenle hazırlanmış dükkanlarda müşterilerini ağırlayan ve kültürel öğeleri tanıtan esnaflara hayırlı kazançlar diledi.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, "Arasta projesi kapsamında bölgedeki 200 dükkanımızı, Hüma Hatun Sokağı'nda olduğu gibi dış cephe kaplamasını tarihi dokuya uygun olarak kaplayarak vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin hizmetine sunacağız. Cadde ve sokakları aslına uygun olarak ilmik ilmik dokuyacağız, özünü muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

"GELİRİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Dükkan İşletmecisi Zehra Kaya, bu sokağın özelliğinin 12 kadının çalışıyor olması olduğunu belirterek, "Hüma Hatun Sokağı'nda hayvansal gıda üzerine çalışıyorum. Bu sokağın özelliği 12 kadın çalışıyor. Başkanımız Meral Hanım kendileri vefat etti onun sayesinde buradayız bize öncelik etti. 12 kadın çalışıyor hepimizin dükkanları farklı şekilde işliyor. Üretmek güzel bir şey. Gelirimizin aileye büyük katkısı var. Çok mutluyum aileme katkıda bulunduğum için" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı