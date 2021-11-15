Kadın garson, Arap bir erkeğe elleriyle yemek yedirmişti! İşletme sahibi 'O' görüntüler hakkında konuştu!

İstanbul Kadıköy’deki ‘Öz Ciğerci Abe’ adlı işletmede çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Görüntülerde Arap bir müşteriye kadın garsonun elleriyle yemek yedirdiği ve ayran içirdiği anlar yer verildi. Sosyal medyada hızla yayılan ve gündem olan görüntüler işletmenin ağır eleştirilere maruz kalmasına neden oldu. Öz Ciğerci Abe adlı işletmeden görüntülerle ilgili açıklama geldi.

VİDEO TİKTOK FENOMENLERİNİN KURGUSUYMUŞ

Yapılan açıklamada videoyu çeken kişilerin işletme değil Tiktok fenomenleri olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin Mustafa Yabaş ve Nazal Tutal olduğu öğrenildi. Arapların geleneksel kıyafetini giyinen Mustafa Yabaş’ın Arap değil Türk, Nazal Tutal’ın ise garson değil mekanın müşterisi olduğu belirtildi.

İşletmesinin kötü niyet kurbanı olduğunu dile getiren yönetici Mazlum Toğçu, “Öz Ciğerci Abe Kadıköy şubemize gelen Mustafa Yabaş ve Nazan Tutal isimli sosyal medya fenomenlerinin çekmiş olduğu video kısa sürede gündem oldu. Video içeriğinde Arapların geleneksel kıyafetini giyen Mustafa Yabaş’ın arkadaşı Nazan Tutal tarafından yedirilip içirildiği görülmektedir. Sosyal medyada yayınlanan video ile ilgili kısa sürede çok fazla paylaşım ve yorum yapılmıştır. Yapılan paylaşım ve yorumlarda işletmemiz hedef gösterilmiş ve kadını aşağılamakla suçlanmıştır” dedi.

HAKARETLER EDİLİDİ

“Yıllardır kaliteli bir şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz” diyen Mazlum Toğçu, sözlerine şöyle devam etti: “Basında çıkan haberlerde sanki firmamızda çalışan kadınlar gelen müşterilere elleriyle yemek yedirip bir şeyler içirdiği, hizmet verdiği şeklinde haber ve paylaşımlar yapılmıştır. İşletmemizi bu şekilde karalayan bu yalan haber ve paylaşımların altında işletmemizin marka değerine saldıran, işletmemize, ortaklarına ve diğer bir kısım çalışanlarımıza hakaretvari yorumlar yapılmıştır. Söz konusu videodaki oynayan fenomenler Mustafa Yabaş ve Nazan Tutal gittiği çoğu mekânda benzer içerikte videolar çekmektedir. Yabaş’ın ve Tutal’ın sosyal medya hesapları incelendiğinde bu şekilde videolarının olduğu tespit edilip gerçek net bir şekilde anlaşılacaktır.”

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Mazlum Toğçu, “Özellikle sosyal medyandan ağır linçe, küfre ve tehdide maruz kaldık. Olayın bizimle bir ilgisi olmamasına rağmen böyle bir olayın içinde ismimizin yer almasından dolayı bizi sevenlerden ve tüm kadınlardan özür diliyoruz” şeklinde konuştu.