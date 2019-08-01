Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'yle bir araya geldi.

İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelen TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, hazırlamış oldukları dosyaları Dr. Faruk Özlü'ye teslim ederek projeler ve belediyeden talep edilen destekler konusunda bilgiler verdiler. TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, bazı illerde başarıyla çalışmalarını sürdüren, KOSGEB ve Belediyelerin ortak iştirakleri statüsündeki İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri) konusunu gündeme getirerek bunun Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) olarak faaliyete alınması, KİŞGEM'in ağırlıklı olarak kadınlara hitap edecek bir kurum olması dolayısıyla da konumunun büyük önem arz ettiğini söyledi. Tüysüz, mümkün olan en merkezi konumda Belediye, Özel İdare veya Valiliğe ait kullanımda olmayan bir binanın tahsis edilmesinin doğru olacağını, ayrıca bu alanlarda üretim yapacak olan kadınların ürünlerini satabilecekleri bir "Üretici Kadın Pazarı"nın kurulmasını talep ettiklerini, bu Pazar alanının da yine şehir içinde ve yaya trafiğinin olduğu bir noktada olmasını dilediklerini ifade etti. Projelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyen Aslıhan Akbal Tüysüz, "Kadınlarımızın ekonomiye daha çok katılımını sağlamak, katma değeri yüksek üretimlere yönlendirmek ve Düzce markalarını oluşturabilmek için KİŞGEM, Kadın Pazarı, Kadın Kooperatifi gibi çalışmalarda belediyemizin ve diğer paydaş kamu kurumlarımızın destekleri bizler için çok önemli. Devletimizin ve yerel yönetimlerimizin bu anlamda biz sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapması ve kadınlara yönelik ekonomik faaliyetler yürütülmesi konusunda kararlılık sergilenmesi bizleri daha da teşvik ediyor" ifadelerini kullandı. Kadın Girişimciler Kurulu, Yöresel Lezzetlerin devamlılığını sağlamak, şehir dışından gelen misafirlere sağlıklı sunumların yapılabilmesi adına Habitat Derneği ve Coca Cola tarafından düzenlenen yarışmanın İstanbul final haftasına Düzce'den bir kadın girişimcinin katılacağını, bu projeye konu olan girişimci ve diğer girişimci kadınların kamusal eğitim ve finans kaynaklarıyla desteklenerek güçlendirilmesi gerektiği konusunda da dosya sundular. Son olarak Coğrafi İşaretli ürün geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını da Dr. Faruk Özlü'ye aktaran KGK üyeleri, tüm projelerin hem belediye hem de diğer kamu kurumları tarafından desteklenmesini talep ettiler.

TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin taleplerini dikkatle dinleyen Dr. Faruk Özlü de hazırlıklarından dolayı Kadın Girişimciler Kuruluna teşekkür etti. Tüm projelere zaman içerisinde gerekli desteği vermeye çalışacaklarını belirten Özlü, belediye birimleri ve yöneticilerinin de olacağı birkaç toplantı daha organize edilerek projelerin sonuca ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ardından Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile de bir araya gelen Düzce KGK Üyeleri, aynı konu ve dosyaları Gösterişli ile de paylaşarak destek sözü aldılar.

Kaynak: İHA