Kadın girişimciler evlilik fuarına renk kattı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 11-15 Mart tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu 2. Erzurum Evlilik, Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda, Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri için stant açtı.

Fuar merkezinde düzenlenen açılış törenine, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Temsilcisi ve ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile Başkan Yardımcısı Zeynep Şekerdağ Polat katıldı. Törende ETSO adına bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, 2018 yılı Mayıs ayındaki kitap fuarı ile kapılarını ziyaretçilerine açan, bölgenin örnek fuar merkezinde bugüne kadar farklı tarihlerde 13 fuar düzenlendiğini ifade etti.

Polat; "Fuarlar, rekabete güç katıyor"

Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bu yıl da yüzlerce markayı bünyesinde bulunduran 70 firmanın katılımıyla açılan bu fuarlar, her geçen yıl artan katılımcı sayısıyla, ileride daha geniş katılımlı ve uluslararası fuarlar olacağı yönünde bizleri umutlandırıyor. Birbirini tamamlayan sektörleri bir araya getiren ve katılımcı bütün firmaların mal ve hizmet alımı ihtiyacına cevap verebilecek olan üç fuarın da şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını ve bereketli geçmesini diliyorum. Üretim ve istihdama destek veren, ilimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayan büyük- küçük her firma bizim için çok değerlidir. Biz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu anlamda işletmelerimizin ufkunu açacak, onlara yeni pazar imkanları sunacak her türlü organizasyonda olduğu gibi fuarlarda da elimizi taşın altına koymaya çaba gösteriyoruz. Çünkü bu fuarlar sektörlerin ve firmaların rekabetine güç katıyor."

Konuşmasında, "Üretimde ve ticarette rekabetin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında fuarların etkili gücünün göz ardı edilmesi mümkün değildir" diyen Polat şöyle devam etti; "İnşallah Erzurum ileriki yıllarda, sektörlerimizin beklentileri doğrultusunda, her geçen yıl üzerine biraz daha koyarak daha nitelikli ulusal ve uluslararası fuarların merkezi haline gelecektir. Bu vesileyle bir kez daha biraz sonra açılışını yapacağımız üç fuarın şehrimize, firmalarımıza ve ilgili sektörlere hayırlı olmasını temenni ediyor, fuarın düzenlenmesine katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri stantları gezdi. ETSO'nun standını da ziyaret eden Vali Vekili Yıldız Büyüker, stantta yer alan KGK üyesi kadın girişimcilerle sohbet etti. Vali Büyüker'i ETSO standında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ETSO'nun, KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu da Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

