Kadın girişimciler kurulu bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Yasemin Karslıoğlu başkanlığında 2015-2018 dönemi son toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu üyeleri Özkan Çakır, Metin Coşkun ve Murat Saydam da katıldı. TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu 2008 yılında kurularak, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğundan bu yana Başkanlık görevini yürüten Yasemin Karslıoğlu, kurulun amaçlarını anlatarak bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, kurul arkadaşlarına ve bugüne kadar çalışmış oldukları Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret Borsası ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi odası meclis ve yönetimine teşekkür etti. TOBB Kadın Girişimciler kurulunun yeni dönem seçimlerinin 27 Şubat 2019 Tarihinde yapılacağını ve bu dönem kurul içinde görev almayacağını ifade ederek, yeni dönemde görev alacaklara başarılar diledi. Toplantı sonrası TOBB Kadın Girişimciler Kurulu logosu taşıyan pastayı hep birlikte keserek çalışma dönemlerini sonlandırdılar.

Kaynak: İHA