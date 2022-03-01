Kadın Giyim Modelist Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kadın Giyim Modelist Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kadın Giyim Modelist Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kadın Giyim Modelist Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı Maaşları

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Kadın Giyim Modelist Yardımcısı maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Giyim Modelist Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.35

Meslek Adı :

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın giyimine ait temel model uygulamalı kalıp,şablonlarını hazırlayan,ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Model araştırmaları yapmak,

b) Giysi teknik çizimleri yapmak,

c) Artistik çizim yapmak,

d) Makinede düz dikiş yapmak,

e) Overlok dikişi yapmak,

f) Ütüleme yapmak,

g) Kesim yapmak,

h) Düz dar etek kalıbı hazırlamak,

i) Düz dar etek dikmek, j) Kadın pantolon kalıbı hazırlamak

, k) Kadın pantolonu üretmek,

l) Elbise üretmek, m) Temel kadın beden kalıpları hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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