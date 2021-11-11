Kadın Golbol Milli takımında hedef Avrupa birinciliği!

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğa uzanan Milli takım Avrupa şampiyonu da olmayı hedefliyor. Bu kapsamda yarın oynanacak karşılaşmada Rusya ile kozlarını paylaşacak Golbol Kadın Milli takımı galibiyeti hedefliyor.

Antrenör Gültekin Karasu, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı istediklerini ifade etti.

"İNANÇLARIYLA, RUHLARIYLA OYNUYORLAR"

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından dinlenmeden Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Karasu, "Bu çocuklar inşallah finali de kazanıp şampiyon olacak. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dinlenmeden buranın kampına başladılar. Fizik olarak çok düştüler ancak inançlarıyla, ruhlarıyla oynuyorlar. İnşallah yarın da öyle oynayacaklar ve şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

ERKEKLER YARI FİNALDE KAYBETTİ

Öte yandan Erkek Golbol Milli Takım ise yarı finalde Ukrayna'ya 4-1 yenilerek final biletini kaçırdı. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar Ukrayna'ya 4-1 mağlup oldu. Ukrayna, yarın finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.