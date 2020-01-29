Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Edirne'de hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, milli takımın hazırlıklarını 2020 Tokyo Olimpiyatları'na göre yaptığını bildirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Tayvan kadın güreş milli takımı sporcuları, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor.

Kampta 21 Türk, 8 Azerbaycanlı ve 3 Tayvanlı sporcu yer alıyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın bugünkü seviyesine uzun çalışmalar sonucunda ulaştığını söyledi.

Dünyada başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Kahraman, "Üzerine devamlı koyarak, istikrarlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazırlıklarımızı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na göre yapıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Yabancı takımlar da bizimle beraber kamp yapıyor. Gayet motivasyonumuz iyi. 68 kiloda Buse Tosun bir sakatlık geçirdi, onunla ilgili net bir karar alamadık. Federasyon ve doktorlarımızla yaptığımız görüşmeyle sonuca varacağız. Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın bizleri ziyaret etti. Buraya gelerek kurbanımızı kestik kazasız belasız şekilde 2020'yi tamamlamak için. Sporcularımız için moral oldu."

Kahraman, Edirne'de çalışmaktan mutlu olduklarını ve kentin kendilerine şans getirdiğini sözlerine ekledi.

Kadın Güreş Milli Takımı Genel Koordinatörü İbrahim Yıldırım da milli takımın Avrupa Şampiyonası'nın son kampını Edirne'de yaptığını belirterek, "Azerbaycan ve Tayvan milli takımlarıyla güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kısa bir zaman dilimi kaldı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yabancılarla ikili çalışmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.





- Aslan Agayev: "Bizi öz kardaşından ayrı tutmuyorlar"





Azerbaycan Milli Takım Teknik Direktörü Aslan Agayev ise 8 sporcu ile şampiyonaya katıldıklarını ifade etti.

Madalyayı hedeflediklerini belirten Agayev, "Türkiye Güreş Federasyonuna minnettarlığımı bildiriyorum. Cumhurbaşkanına, devlet adamlarına, Türk milli takımı yöneticilerine teşekkür ederiz. Bizi öz kardaşından ayrı tutmuyorlar. Türk milli takımına başarılar dileriz. Onların sevinci bizim sevincimiz, bizim sevincimiz onların sevinci." diye konuştu.









Kaynak: AA