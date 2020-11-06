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  3. Kadın güvenlik görevlisine küfür etmişti! O şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

Kadın güvenlik görevlisine küfür etmişti! O şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

Küçükçekmece Marmaray istasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kadın güvenlik görevlisine küfür etti. İstasyonda çalışan diğer güvenlik görevlileri adamı yakalayarak polise teslim etmek için bekledikleri sırada kişi çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. O anlar kameralara anbean kaydedildi.

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06 Kasım 2020 Cuma 10:33
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