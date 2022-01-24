Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Maaşları

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 14125_TL'dir. En düşük Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı maaşı 9250_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.31

Meslek Adı :

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın hastalıklarına tanı koyan, tedavisini yapan, gebelikte anne ve bebeğin sağlığını takip eden, doğum yaptıran uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayetlerini almak, özgeçmişi, soy geçmişi ve alışkanlıklarına ait bilgileri hastanın dosyasına kaydetmek,

b) Hastanın fiziki ve jinekolojik muayenesini yapmak, gerekli kan, idrar ve diğer tahlilleri, filmleri hastadan istemek,

c) Tanı ve kontrol için hastayı ultrasonografi ile incelemek,

d) Hastanın şikayetleri, hikayesi, fiziki ve jinekolojik muayene bulguları, tahlil-test ve ultrasonografi sonuçlarını değerlendirmek, teşhis koymak, tedavi yöntemini belirlemek,

e) Hastalığın başka bir bölümle ilgisi varsa ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

f) Cerrahi tedaviye başlamadan önce gerekli kontrol ve testleri yapmak/yaptırmak, hastayı hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,

g) Hastaya gerekli cerrahi müdahaleyi (gerektiğinde bir ekip çalışması içinde) yapmak,

h) Cerrahi müdahale sonrası hastanın takibini, gerekli kontrol ve testleri yapmak,

i) Jinekolojik hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmak,

j) Ergenlik çağı ile ilgili sorunların tedavisi, evlilik öncesi çiftlere danışmanlık, aile planlaması, menopozla ilgili rutin test ve takibin yapılması, meme ve rahim kanserinin erken teşhis çalışmaları ve kısırlık tedavisi hizmetlerini yürütmek,

k) Hamileliğin kesin süresini ve tahmini doğum tarihini belirlemek, hastaya gerekli kan ve idrar tahlillerini yaptırmak, hamilelik süresince hasta ve eşine tavsiyelerde bulunmak,

l) Hastayı belirli aralıklarla kontrole çağırmak, annenin ve bebeğin sağlık durumlarını takip etmek, vakti gelince duruma göre sezeryanla yada normal yolla doğum yaptırmak,

m) Anne sütünün ve emzirmenin önemi hakkında hastayı bilgilendirmek,

n) İsteyen hastalara gerekli tetkikleri yaptırıp uygun görürse rahim içi araç (spiral) takmak,

o) Hastalara hastalı

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