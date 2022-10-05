Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı ne iş yapar, Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı Tanımı;

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Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı Maaşları

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.41

Meslek Adı :

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın iç giysilerinin (gecelik-pijama-sabahlık, kadın body-atlet-kombinezon/jüpon, Kadın iç giysilerinin, sütyen-korse-külot-jartiyer) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Giysi için ölçü almak,

d) Kesim yapmak,

e) Giyside süsleme yapmak,

f) Ütüleme yapmak,

g) Temel kadın beden kalıpları hazırlamak

h) Atlet Body Kombinezon/jüpon kalıbı hazırlamak,

i) Bazı kadın iç giyim ürünleri için Reçme Dikişi yapmak,

a) Kadın bodysi, Kadın atleti, gecelik üretmek,

b) sütyen-korse-külot-jartiyer, Korse, Kadın külot jartiyer kalıbı hazırlamak,

c) Bazı kadın iç giyim ürünleri Makinede zikzak Ponteriz zincir dikişi yapmak,

d) Sütyen, mideli sütyen, korse-külot-jartiyer, korse, kadın külot jartiyer , kadın mayosu üretmek,

e) Gecelik Pijama Kadın sabahlık kalıbı hazırlamak,

f) Gecelik Pijama Kadın sabahlık kalıbı üretmek,

g) Makinede lastik dikimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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