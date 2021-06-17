Kadın kanserlerinde ihmal edilmemesi gereken 8 belirti​​​​​​​

Cilt değişiklikleri, şişkinlik, lenflerde görülen şişlikler, adet dönemi sonrası kanamalar, dışkıda kan, yutkunma problemleri, memede hissedilen kitlemsi yapılar, diyet yapılmadığı halde verilen kilolar, gibi şikayetler kanser belirtisi olabilir! Kadınların özellikle bu 10 belirtiye karşı çok dikkatli olmaları gerekir.

1.Cilt değişiklikleri: Vücutta bulunan benlerde son dönemlerde boyut, şekil ve renk değişikliği gibi cilt kanserinin de belirtisi olan değişiklikler görülüyorsa, mutlaka ihmal edilmemeli ve hekime başvurulmalıdır. Kapsamlı bir tetkik ve belki de biyopsi yaptırılması gerekebilir.

2. Şişkinlik: Yediklerinize dikkat ettiğiniz takdirde nedeni bilinmeyen bir şişkinlik problemi yaşanıyor buna bir de kanama veya kilo kaybı eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir. Sabit şişkinlik bazen yumurtalık, mide ya da yutak borusu kanseri tehlikesi gösterebilir. Sorunun nedenini aramak için pelvik muayene, endoskopinin yanı sıra kan testleri ve ultrason muayenesi de yapılabilir.

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3. Lenflerde görülen şişlikler: Lenf düğümleri vücudun etrafında küçük, nohut şeklindeki bezelerdir. Vücutta görülen enfeksiyonlarla birlikte şişmeleri doğalır. Ancak lösemi ve lenfoma gibi bazı kanser türleri de lenf bezlerinin şişmesine yol açabilir. Eğer yumru şeklinde ve bir ay veya daha fazla süredir var olan lenf şişliğiniz söz konusuysa mutlaka hekime gidilmelidir.

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4.Adet dönemi arasında görülen kanamalar: Adet döneminde olmadığı halde devam eden lekelenme şeklinde bir kanama söz konusuysa mutlaka kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir. Bu kanamanın doğal olmakla birlikte birçok nedeni olabilir. Doktor ahim zarı kanseri riskini tespit etmek için tetkikler isteyecektir. Menopoz dönemine girildiği halde kanama varsa mutlaka gecikmeden hekime başvurulmalıdır.

5. Dışkıda kan: Hemoroid ya da anal çatlaktan kaynaklanan kanamalar en fazla bir veya iki gün sürer. Bu doğaldır. Ancak, iki günden fazla süren bir kanama söz konusuysa mutlaka hekime başvurulması gerekir. Çünkü kanlı dışkı hemoroidin yanı sıra kolon ve rektum kanserinin; kanlı idrar ise mesane ve böbrek kanserinin ilk belirtisi olabilir. ​​​​​​​

6. Yutkunma problemleri: Ara sıra görülen yutkunma problemleri için endişelenmeye gerek yoktur. Bu da çok doğaldır. Ancak kusma ya da kilo kaybının yanı sıra görülen bir yutkunma problemi varsa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Hekim boğaz, yutak borusu veya mide kanseri varlığı olup olmadığını kontrol etmek için tetkikler isteyebilir.

7. Memede görülen değişiklikler: En çok memede görülen kitleler kanserin habercisi gibi bilinse de memede hissedilen her kitle kanser olduğunuz anlamına gelmez. Ancak yine her ay düzenli olarak meme muayenenizi yapmanız erken teşhis ve tedavi için önemlidir. Meme bölgesindeki meme başı akıntısı, ciltte donuklaşma, meme başının içe dönmesi, kızarıklık ya da meme derisinde farklılık görüldüğünde mutlaka hekime başvurulmalıdır. Hekim mamografi başta olmak üzere tetkikler isteyebilir.

8. Diyet yapmadığınız halde kilo veriyorsanız: İştahınız açık olduğu halde günden güne kilo kaybediyor ya da çok sıkı diyetler yapmanıza rağmen kilo alıyorsanız tiroid kontrolü yaptırmanızda fayda var. Son yıllarda çevremizde de adını sıkça duymaya alışık olduğumuz tiroid hastalığı, aşırı kilo alımı veya kilo kaybı gibi belirtilerle kendisini gösterebiliyor.