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  3. Kadın Komandolar: ''Her zaman ve her yerde daima hazır!''

Kadın Komandolar: ''Her zaman ve her yerde daima hazır!''

Tarihimizde ilk kez, Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak olan kadınlar, ülkenin önde gelen okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim geçirdi ve yetiştirilmeye başlandı. 

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28 Ocak 2020 Salı 12:13

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