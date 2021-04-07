Kadın kuryeden feci kaza! Çalışmayan trafik ışıkları az daha öldürüyordu
İstanbul Kağıthane’de 18 yaşındaki motosikletli kadın kurye, süratle gittiği yolda dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan genç kızın yardımına kazayı gören meslektaşları koştu. Hastaneye kaldırılan kızın iyi olduğu öğrenilirken kazanın çalışmayan trafik ışığından dolayı olduğu belirlendi.
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07 Nisan 2021 Çarşamba 10:30
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